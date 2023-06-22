نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبحث ووزير خارجية إيران العلاقات الثنائية وسبل دعم التعاون والعمل المشترك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 08:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد الله يان، وبحث سموه ووزير الخارجية الإيراني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة..

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.