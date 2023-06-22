نشكركم على متابعتكم خبر محمد الشحي يترأس وفد الدولة في أعمال الدورة الــ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب في المغرب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 08:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

ترأس سعادة محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة الـ 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت اليوم في العاصمة المغربية الرباط .

وبحسب “وام”، أكد الشحي في كلمة الدولة خلال اجتماع مجلس الوزراء العرب ، أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز رسالة السلام والتعاون لتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة وما يتطلبه ذلك من وضع الخطط الإعلامية الاستباقية للتصدي للأفكار الهدامة، مشيداً بالقرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي الذي تقدمت به دولة الإمارات والمملكة المتحدة ويدعو وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى التصدي لخطاب الكراهية والتطرف.

وقال سعادة محمد الشحي إن الإعلام يمر بتحولات جذرية، تغيرت معها البنية الأساسية للإعلام، وتطورت الهياكل والوظائف، وتلاشت الحدود في النماذج الإعلامية، مشيراً إلى أن هذه الثورة التقنية والتحولات المتسارعة فرضت علينا واقعاً جديداً، وتغيرت معادلة الإعلام التي نعرفها، وحملت معها آثاراً ذات أبعاد عالمية متداخلة، بما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً أكبر بين الدول.

وأضاف سعادته: “تزايدت أهمية صناعة الإعلام من مجرد أداة لنقل المعلومة وإيصال الرسالة إلى قوة ناعمة مؤثرة تبلور الرأي العام وتشكل اهتماماته، وأصبحت صناعة تسهم بشكل فاعل في اقتصادات الدول وتتجاوز مساهمتها في بعض الأحيان بعض الصناعات التقليدية. وأدركت دولة الإمارات مبكراً أهمية صناعة الإعلام، فأقامت المناطق الإعلامية المتخصصة قبل أكثر من عشرين عاماً، وقدمت الحوافز ووفرت البيئة الاستثمارية التي تضمن نجاح الشركات وترتقي بأعمالها.”

وأكد سعادة محمد الشحي ضرورة مواكبة أحدث المستجدات الرقمية والمتغيرات العالمية واستكشاف الفرص التي تقدمها التقنيات الإعلامية الناشئة، واستثمار حلولها في خدمة القطاع الإعلامي العربي، لافتا إلى أن حكومة دولة الإمارات بدأت بدراسة تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي على القطاعات المختلفة بما فيها القطاع الإعلامي بهدف التعامل الإيجابي والآمن مع هذه التقنيات والاستفادة من قدرات التكنولوجيا زيادة كفاءة صناعة الإعلام.

وثمن الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام التقدم الذي حققته الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، مجدداً دعم دولة الإمارات لهذه الخطة الطموحة لتعزيز وتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك بما يحقق آمال وتطلعات الشعوب العربية.