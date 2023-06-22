نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 390 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية والعقابية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 09:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 390 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية والعقابية.

وقد جاء هذا القرار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إعطاء المحكومين فرصة لبدء حياة جديدة وتمكينهم للعودة إلى المجتمع ليصبحوا أفراداً صالحين والمحافظة على استقرار أسرهم.



