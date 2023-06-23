نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يستقبل نائب الرئيس التركي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية التركية، اليوم، سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا والارتقاء به إلى آفاق أرحب تعزز التنمية والتقدم في البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة اليوم ـ في قصر الشاطئ ـ نائب الرئيس التركي والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى للدولة.

ونقل جودت يلماز، في بداية اللقاء، إلى سموه، تحيات رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء والتقدم، فيما حمَّله سموه تحياته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وتمنياته لتركيا وشعبها مزيداً من النماء والازدهار.

كما هنأ سموه جودت يلماز بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، متمنياً له التوفيق في مهامه وخدمة شعبه.

واستعرض سموه ونائب الرئيس التركي، خلال اللقاء، الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية، خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق الحرص المشترك على دعم السلام والاستقرار في العالم والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس تركيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وشكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين على مختلف المستويات وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي تدفع مسارات التنمية في البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومحمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”القابضة” (ADQ).

وحضره من الجانب التركي محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية، وعدد من كبار المسؤولين، وتوجاي تونسير، سفير تركيا لدى الدولة.



