نشكركم على متابعتكم خبر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع نظيرتها في البحرين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحث وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، برئاسة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، وسعادة المهندس علي محمد أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ، وناقشا أفضل الممارسات لتعزيز الحقوق والحريات، وزيادة الوعي المُجتمعي في مختلف القضايا الحقوقية المُشتركة وسبل الاستجابة الفورية الفاعلة في قضايا حقوق الإنسان.

وبحسب “وام”، جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين مؤخرا ، حيث تضمنت الزيارة مجموعة من اللقاءات والزيارات الرسمية المثمرة.

وكان في استقبال الوفد إلى جانب سعادة المهندس علي محمد أحمد الدرازي، نائبه وأعضاء مجلس المفوضين والأمين العام للمؤسسة .

واطلع الوفد خلال جولة في مرافق مقر المؤسسة، على عرض مرئي تعريفي، إضافة إلى الاطلاع على أعمال المؤسسة وإنشائها واختصاصاتها، وآليات عمل لجانها النوعية الدائمة، ولجنة الشكاوى والمتابعة ولجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق ولجنة الحقوق والحريات العامة.

وعبر سعادة مقصود كروز وأعضاء الوفد عن امتنانهم على حفاوة الاستقبال، حيث اطلعوا على شرح مفصل من المدراء المتخصصين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين حول المؤسسة، مثمناً التعاون بين الطرفين في مجالات حقوق الإنسان.

من جانبه، أكَّد سعادة المهندس علي محمد أحمد الدرازي على تعزيز التعاون والتنسيق المُثمر بين الجانبين في كل ما يخدم قيم حقوق الإنسان.

وضمن الجهود في تعزيز الشراكة الثنائية والتعاون في تطوير استراتيجيات حقوق الإنسان بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات والقطاعات المعنية في مملكة البحرين الشقيقة، زار الوفد برئاسة سعادة مقصود كروز قطاع شؤون حقوق الإنسان في مقر وزارة الخارجية البحرينية ، حيث استقبلتهم معالي أروى السيد رئيسة القطاع، وذلك بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل المُمارسات في مجال حقوق الإنسان وبحث أفضل سُبل التعاون المشترك.

كما عقد الوفد برئاسة سعادة مقصود كروز ، لقاءً مع السيد محمد الزباري رئيس وحدة التحقيق الخاصة في مقر النيابة العامة البحرينية، وتناول اللقاء بين الجانبين دور الوحدة في تطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق العدالة، بوصفها جهازاً قضائياً مستقلاً.

كما زار الوفد ، مقر الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية البحرينية، حيث شملت الزيارة الاطلاع على آليات عمل الأمانة وإجراءاتها في مجال التظلمات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكَّد سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية هذه الزيارات في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.



