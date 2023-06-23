نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

والرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج ومضطرب أحياناً خاصة غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:34، والمد الثاني عند الساعة 03:40، والجزر الأول عند الساعة 10:23، والجزر الثاني عند الساعة 21:43.

وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:17، والمد الثاني عند الساعة 00:23، والجزر الأول عند الساعة 19:27، والجزر الثاني عند الساعة 07:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 31 70 30

دبي 40 30 80 40

الشارقة 41 30 85 35

عجمان 35 31 85 35

أم القيوين 40 26 80 35

رأس الخيمة 43 25 75 35

الفجيرة 36 30 70 20

العـين 44 32 55 15

ليوا 43 26 35 10

الرويس 42 27 40 15

السلع 41 27 45 10

دلـمـا 39 31 60 35

طنب الكبرى / الصغرى 36 29 75 50

أبو موسى 36 29 75 50.



