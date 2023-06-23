نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق المرحلة الثالثة من “خليج الجنوب” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن إطلاق المرحلة الثالثة من “خليج الجنوب”، المشروع السكني الذي يقع في قلب المنطقة السكنية في دبي الجنوب على شارع إكسبو، بعد بيع المرحلتين الأوليين بنجاح والتي تضم 400 وحدة.

وبحسب صحيفة “البيان”، تضم المرحلة الثالثة أكثر من 200 وحدة موزعة على ثلاث وأربع غرف نوم لوحدات التاون هاوس، وفلل شبه مستقلة بمزيج متنوع من أربع وخمس غرف، بالإضافة إلى الفلل الفاخرة المستقلة التي تتألف من خمس و ست و سبع غرف على الواجهة المائية.

وسيتم ترقية وحدات التاون هاوس والفلل شبه مستقلة من خلال تعزيز الديكورات الداخلية بأرضيات رخامية ومطابخ مجهزة بالكامل ودرابزين زجاجي، وإمكانية الوصول إلى السطح بالإضافة إلى الحدائق الخارجية الخاصة. وتتمتع المرحلة الجديدة من “خليج الجنوب” بموقع استراتيجي في وسط المخطط الرئيسي للمشروع مع اطلالات مباشرة على البحيرة، بالقرب من مركز اللياقة البدنية والإتصال بالمنتزه المركزي ما يتيح للسكان مناظر مباشرة من الفلل والفلل الفاخرة.

وتعد وحدات التاون هاوس والفلل في مشروع “خليج الجنوب” أكبر حجماً من معظم العقارات الرئيسية في دبي، كما تتميّز الأسعار بكونها من الأكثر تنافسية في السوق العقاري. ويمكن للمشترين المهتمين الاستفادة من خطة الدفع المرنة التي تتضمن 50٪ أثناء عملية البناء، و 20٪ عند التسليم و 30٪ على مدار عامين بعد الانتهاء من المشروع.

وعند إكتماله، سيضم “خليج الجنوب” ما يزيد على 800 فيلا وتاون هاوس واسعة، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة كريستالية يبلغ طولها كيلومتر واحد، وممشى بطول 3 كيلومترات على الواجهة المائية وشواطئ متعددة ومجمع للياقة البدنية. ويشتمل المشروع أيضاً على طيف واسع من المرافق بمستوى عالمي، مثل مركز للتسوق وسبا مشهور ونوادي خاصة للأطفال وحمامات السباحة ونادي الرياضات المائية، فضلاً عن المقاهي المطلة على الواجهة المائية وحدائق خاصة حول البحيرة.

وقال نبيل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: “منذ إطلاق مشروع “خليج الجنوب” شهدنا اهتمامًا كبيرًا من المشترين والمقيمين في الدولة حيث تمكنّا من بيع المرحلة الأولى والثانية بالكامل. وتعدّ المرافق المتميزة قيمة مضافة للمشروع حيث توفر أسلوب حياة استثنائي للسكان ضمن “خليج الجنوب” و دبي الجنوب، وسنواصل إثراء قطاع العقارات بمشاريع متميزة وفريدة للمساهمة في رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.”

وقامت دبي الجنوب للعقارات بتعيين شركة جينكو للمقاولات العامة لتطوير المراحل الأولى من “خليج الجنوب” بداية الشهر الجاري.

وتشمل المرافق الأخرى في المنطقة السكنية مدرسة توظف المنهاج البريطاني الذي تم الإعلان عنها في بداية العام والذي مقرر افتتاح باب التسجيل بنهاية العام الجاري، والحدائق العامة والملاعب الرياضية ومحلات التجزئة ولولو هايبر ماركت الذي افتتح في شهر مارس الماضي.

وتضم قائمة المرافق أيضاً مسجداً ومحطة وقود وطريق للحافلات العامة يربط المنطقة السكنية بمحطة مترو إكسبو. وتستضيف المنطقة السكنية في دبي الجنوب حالياً أكثر من 25,000 نسمة، يتمتعون بأسلوب حياة فريد ضمن العديد من المجمعات المسوّرة تضم وحدات سكنية والتاون هاوس.

جذبت اهتماماً كبيراً من المستثمرين

إطلاق المرحلة الثالثة لـ«خليج الجنوب» بعد بيع 400 وحدة في المرحلتين الأولى والثانية، وتعتبر دبي الجنوب موطنًا لمجمع متكامل من العقارات السكنية والتجارية ومحلات التجزئة المتاحة بنظامي التملك الحر والاستئجار. ويلبي المشروع طيفًا متنوعًا من أنماط الحياة، كما صمم لتوفير بيئة معيشية حيوية، بما يتماشى مع استراتيجية دبي الجنوب لدعم ازدهار المشاريع للحياة الحضرية في دبي، والإسهام في نموها الاقتصادي.



