نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين قيادات تنفيذية بهيئة دبي الرقمية ومؤسساتها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارات المجلس أرقام (59)، و(60)، و(61)، و(62)، و(63)، و(64)، و(65)، و(66) بترقية وتعيين عدد من القيادات التنفيذية بهيئة دبي الرقمية ومؤسساتها.

ونصّت القرارات على تعيين يوسف حمد الشيباني، رئيساً تنفيذياً لمركز دبي للأمن الإلكتروني، ويونس عبد العزيز الحاج محمود آل ناصر، رئيساً تنفيذياً لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومطر سعيد عبيد خليفة الحميري، رئيساً تنفيذياً لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وطارق يوسف أحمد يوسف الجناحي، مديراً تنفيذياً لقطاع التمكين المؤسسي بهيئة دبي الرقمية، وعامر السيّد شرف الدين شرف الهاشمي، مديراً تنفيذياً لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني.

كما شملت القرارات ترقية وتعيين كل من: عفاف أحمد علي بوعصيبه، مديراً تنفيذياً لقطاع عمليات البيانات والإحصاء بمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، والدكتورة موزة شيبان خميس سويدان، مديراً تنفيذياً لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية بمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وخليفة علي غانم علي المري، مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة بمؤسسة حكومة دبي الرقمية.

ويُعمل بهذه القرارات من تاريخ صُدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.



