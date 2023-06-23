نشكركم على متابعتكم خبر لماذا سميت دبي بهذا الاسم؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 08:52 مساءً - خاص الامارات نيوز

تعود جذور اسم “دبي” إلى اللغة العربية ويُعتقد أنها نشأت من كلمة “دبا” التي تعني “الزحف”. كان تاريخ دبي المبكر مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بجغرافيتها وبيئتها.

دبي تقع على طول ساحل الخليج العربي، وكان مصدر رزقها الرئيسي صيد الأسماك والغوص بحثاً عن اللؤلؤ. كانت المنطقة معروفة بمياهها الضحلة ومسطحات المد والجزر الواسعة، والتي سمحت للقوارب الصغيرة “بالزحف” عبر القنوات والوصول إلى البحر. مع مرور الوقت، تحول اسم “دبا” إلى “دبي”، وشاع استخدامه للإشارة إلى المستوطنة التي نشأت في المنطقة.

ليوم، نمت دبي لتصبح عاصمة عالمية معروفة بهندستها المعمارية الحديثة، ومنتجعاتها الفاخرة ، ومناطق الأعمال الصاخبة، والمشهد الثقافي النابض بالحياة. أصبح اسم “دبي” مرادفاً للتقدم والابتكار والعالمية .



