نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 08:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي – أن حركة الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:09 والمد الثاني عند الساعة 04:17 والجزر الأول عند الساعة 10:53 والجزر الثاني عند الساعة 22:34.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 13:52 والمد الثاني عند الساعة 01:16 والجزر الأول عند الساعة 20:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:35.



