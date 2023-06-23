نشكركم على متابعتكم خبر “الهوية والجنسية” تطلق خدمة رقمية لتأمين المركبات القادمة إلى “منفذ الغويفات” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 09:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق خدمة إلكترونية لتأمين المركبات الأجنبية القادمة إلى دولة الإمارات عبر المنافذ البرية وذلك تزامناً مع قرب تنفيذ قرار الهيئة بإلزامية التأمين المسبق على المركبات القادمة إلى الدولة عبر منفذ الغويفات الحدودي وذلك بدءاً من 26 يونيو الجاري.

وأتاحت الهيئة خدمة تأمين المركبات الأجنبية القادمة إلى الدولة إلكترونياً من خلال شبكة الإنترنت لتمكين المسافرين أو العابرين عبر منفذ الغويفات البري من إنجاز إجراءات التأمين قبل مرحلة الوصول إلى الدولة، باستخدام مختلف القنوات الإلكترونية المتاحة بهدف دعم مرونة رحلة العبور في المنفذ مما يسهم في تقليل الزمن المستغرق للانتهاء من الإجراءات وتعزيز سعادة المسافرين.

وأوضحت الإدارة العامة لأمن المنافذ في الهيئة إمكانية الوصول إلى الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني

https://aber.shory.com ، أو من خلال تحميل تطبيق “(شوري عابر | Shory Aber)” المتاح لدى متاجر تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية لمستخدمى أنظمة iOS وAndroid، والتي يتعيّن على المسافر إبرازها فور الوصول للمنفذ وذلك عند طلبها من الموظف المختص.

كما أكدت الإدارة على أن استحداث توفير خدمة التأمين المسبق إلكترونياً للمركبات الأجنبية القادمة إلى الدولة يترجم حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وسعيها المستمر إلى تقديم خدمات متميزة للمسافرين وتجسّد جودة الإجراءات المطبّقة في المنافذ البرية، مشيرةً إلى أن توفير خدمة التأمين الذكية تستغرق دقيقتين ومن أي موقع يتواجد فيه المسافر، دون الحاجة إلى مغادرة المركبة عند الوصول أو البحث الميداني عن منافذ تقديم خدمات التأمين.



