نشكركم على متابعتكم خبر مكتب شؤون الحجاج يوزع 25 ألف وجبة عن روح الشيخ زايد في المدينة المنورة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 يونيو 2023 08:51 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

وزع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، 25 ألف وجبة طعام على ضيوف الرحمن من الحجاج في المدينة المنورة، وذلك عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.

وسيواصل فريق عمل المكتب توزيع الوجبات في المشاعر المقدسة، بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات أن الوجبات، التي تتميز بقيمتها الغذائية، تُحفظ وتسلّم تحت إشراف لجنة متخصصة من المكتب، مع مراعاة ضمان توصيلها إلى الحجاج من دون عناء.



