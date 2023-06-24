نشكركم على متابعتكم خبر مكتب شؤون أسر الشهداء ينظم رحلة الحج لبعض من ذوي الشهداء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 يونيو 2023 08:51 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

انطلقت اليوم السبت حملة الحج التي نظمها مكتب شؤون أسر الشهداء لزيارة المشاعر المقدسة هذا العام لتمكين عدد من ذوي وأسر شهداء الوطن من أداء فريضة الحج، وذلك في إطار مبادرات المكتب الهادفة إلى تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم لأبناء وأسر الشهداء وذويهم.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء: تأتي حملة الحج لهذا العام تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التي تؤكد على أهمية دعم أسر وذوي الشهداء وتلبية احتياجاتهم وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم وأمانيهم، مشيداً باهتمام القيادة الرشيدة بهذه الشريحة العزيزة على نفوسنا من المجتمع.

وأشار إلى أن كوادر المكتب عملت بجد على الفترة الماضية بالتعاون والتنسیق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف والجهات المختصة في الدولة لتسخير كافة الإمكانات وتوفير جميع المستلزمات لضمان راحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر ضمن أجواء تراعي السلامة والصحة لكافة المشاركين.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان عن تمنياته لزوار بيت الله الحرام برحلة آمنة وإقامة طيبة في الديار المقدسة، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل الله منهم حجهم وعبادتهم ويغفر لهم ويرحم شهداء الوطن الأبرار وأن يعيدهم إلى أرض الوطن سالمين.

يشار إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء يقوم بمتابعة شؤون واحتياجات أسر الشهداء، والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الدولة من أجل تقديم الدعم الكامل لهم، إلى جانب إطلاق وإدارة وتنفيذ العديد من المبادرات النوعية الهادفة الى تخليد ذكرى شهداء الوطن الأبرار.



