نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 يونيو 2023 08:51 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية غربية الى شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 18:49 والمد الثاني عند الساعة 04:58 والجزر الأول عند الساعة 11:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:34.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:28 والمد الثاني عند الساعة 02:26 والجزر الأول عند الساعة 21:16 والجزر الثاني عند الساعة 08:10.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 29 60 25

دبي 42 31 80 30

الشارقة 42 29 85 30

عجمان 40 31 85 30

أم القيوين 41 28 85 25

رأس الخيمة 44 28 80 30

الفجيرة 35 29 80 60

العـين 47 28 50 10

ليوا 47 30 65 10

الرويس 44 28 60 10

السلع 45 27 40 10

دلـمـا 40 31 70 35

طنب الكبرى / الصغرى 32 29 95 60

أبو موسى 33 28 90 60.



