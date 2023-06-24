نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 يونيو 2023 08:51 مساءً - متابعة- بتول ضوا

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 3.1 مليار درهم، استفاد منها 1,807 مواطنين ومواطنات في مختلف أنحاء الإمارة.

وتشمل هذه الحزمة منح مساكن جاهزة لذوي الدخل المحدود بقيمة مليار درهم، وصرف قروض سكنية مختلفة للمواطنين بقيمة 2.1 مليار درهم.

ويأتي صرف الحزمة الثانية من المنافع السكنية خلال عام 2023 تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي على نحو يضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي. وبهذه الحزمة الجديدة، ترتفع القيمة الإجمالية للمنافع السكنية التي صُرِفَت للمواطنين في أبوظبي خلال عام 2023، إلى نحو 6 مليارات درهم، استفاد منها 3,607 مواطنين ومواطنات في مختلف مناطق الإمارة.



