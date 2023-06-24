نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيسة جورجيا تتضمن دعوة لحضور COP28 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 يونيو 2023 08:51 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة خطية إلى فخامة سالومي زورابيشفيلي رئيسة جمهورية جورجيا، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات نوفمبر المقبل.

سلم الرسالة سعادة أحمد إبراهيم النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جورجيا.



