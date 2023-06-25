نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة سلوفينيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 يونيو 2023 04:03 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “ناتاشا بيرك موسار” رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة “ناتاشا بيرك موسار”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي “روبرت غولوب” رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا.



