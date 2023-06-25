نشكركم على متابعتكم خبر “مطارات أبوظبي” تتوقع ارتفاعاً كبيراً في حركة المسافرين خلال فترة عيد الأضحى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 يونيو 2023 04:03 مساءً - متابعة – نغم حسن

توقعت مطارات أبوظبي زيادة كبيرة في حركة السفر عبر مطار أبوظبي الدولي قبل عطلة عيد الأضحي وخلالها.

وبحسب “وام”، قالت “مطارات أبوظبي” في تقرير نشرته أمس السبت إنه من المتوقع أن يسافر ما يزيد عن 900.000 شخص من مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة الممتدة من 23 يونيو وحتى 7 يوليو، على متن أكثر من 5.000 رحلة متجهة إلى 109 وجهات في 59 دولة.

وأوضح التقرير أن الأيام 24 يونيو و25 يونيو و2 يوليو ستشهد أكبر نسبة ازدحام، بحيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حركة المرور خلالها 65.000 مسافر.

وحثت مطارات أبوظبي المسافرين على اتباع بعض النصائح لضمان رحلة سلسلة ومريحة خلال عطلة العيد، مشيرة إلى أن المسافرين عليهم زيارة الموقع الإلكتروني للمطار لمعرفة موقع مبنى المسافرين الخاص برحلتهم قبل التوجه إلى المطار، والتأكد من توفر جميع الوثائق اللازمة والتحقق من صحتها قبل الوصول للمطار.. ونصحت مطارات أبوظبي بضرورة التوجه للمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاث ساعات.



