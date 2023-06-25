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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 يونيو 2023 04:03 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي عن الإطلاق الرسمي لمعهد الأبحاث التابع لها، وذلك بهدف تعزيز الانشطة البحثية واستقطاب الباحثين الدوليين.

وبحسب “وام”، حضر حفل الإطلاق الرسمي للمعهد البروفيسور غيوم فيكيه، نائب رئيس جامعة السوربون المسؤول عن المشاركة الدولية والشراكات الاقتصادية، والبروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، والأستاذ كريستوفر كريبس، كبير مستشاري المشاركة العالمية والشؤون الدبلوماسية، مكتب رئيس جامعة السوربون.

وتم إنشاء معهد البحوث بجامعة السوربون أبوظبي بهدف تعزيز التميز الأكاديمي وتشجيع الدراسات متعددة التخصصات، وجذب الباحثين الدوليين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وسيتم إجراء الأنشطة البحثية في جامعة السوربون أبوظبي من خلال معهد الأبحاث، الذي تم دمجه مع معاهد أبحاث جامعة السوربون في باريس، للاستفادة من مجالات التميز لجامعة السوربون في باريس وخبرة أساتذة الأبحاث المقيمين في أبوظبي، وسيتناول المعهد مواضيع ذات أهمية كبيرة للسياق المحلي والإقليمي.

ويتكون معهد أبحاث جامعة السوربون أبوظبي من أربعة مراكز بحثية تشمل الذكاء الاصطناعي، دراسات الخليج، دراسات التراث، والدراسات البيئية ولكل مركز مجموعة من الأنشطة البحثية التي تهدف إلى وضع واستكشاف المواضيع المتصلة بمجالاته.

وقالت البروفيسورو سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي : “إن إطلاق معهد الأبحاث في جامعة السوربون أبوظبي يمثل علامة فارقة في تعزيز المشاريع البحثية بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستحفز الجهود البحثية التعاونية، وستجذب العقول الرائعة، وستدفع بتطوير البحوث في المنطقة”.



