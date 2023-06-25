نشكركم على متابعتكم خبر “محمد بن راشد للفضاء” يعلن عن الفائزين في تحدي “زيرو روبوتيكس” لطلاب جامعات الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 يونيو 2023 04:03 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، عن أسماء الفائزين في تحدي “زيرو روبوتيكس”Zero Robotics للبرمجة المُخصص لطلاب الجامعات بدولة الإمارات، وهي مسابقة فريدة من نوعها أجراها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية؛ وتم تطوير هذا التحدي، بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وبحسب “وام”، فاز بالمركز الأول فريق جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بعد إظهاره مهارة كبيرة في التحكم بالروبروت في بيئة الجاذبية الصغرى، فيما فاز بالمركزين الثاني والثالث فريقا جامعة الإمارات.

وتم تكليف المشاركين في هذا التحدي ببرمجة روبوت Astrobee، وهو روبوت حر، لكتابة كلمة مرور مكونة من حروف عربية من خلال التحكم في تحركاته في بيئة الجاذبية الصغرى لمحطة الفضاء الدولية، ويشجع هذا التحدي العملي على التفكير الإبداعي، وتنمية المهارات التقنية، وفهم تطبيقات البرمجة في الفضاء.

( نقطة تحول جديدة )

وحول هذا التحدي؛ قال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: تُشكل مشاركة الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أهمية قصوى في رؤية دولة الإمارات لتحقيق مستقبلٍ يزخر بالعلوم والتكنولوجيا؛ ويعد هذا التحدي نقطة تحول جديدة في المبادرات التعليمية التي يتبناها سلطان النيادي خلال مهمته التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية؛ ويمثل هذا التحدي نمطًا من التعلم المُلهِم الذي نهدف إليه في مركز محمد بن راشد للفضاء، من خلال دعم وتعزيز جيل المبتكرين والمستكشفين ليكونوا الرياديين في مجال استكشاف الفضاء، وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالميًا في هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار استعداده للمرحلة النهائية من التحدي؛ شارك النيادي في 16 مايو الماضي، في اختبار الروبوت Astrobee على متن المحطة الفضاء الدولية لكتابة بعض الحروف العربية؛ وتبع ذلك قيام جميع الفرق المشاركة في 32 مايو إرسال الكود البرمجي النهائي الذين عملوا عليه.

وأقيمت المرحلة النهائية للتحدي على متن محطة الفضاء الدولية أمس الجمعة، حيث نظم مركز محمد بن راشد للفضاء فعالية كبرى، بمقر المركز في دبي، بالتزامن مع الفعالية المقامة بالفضاء، وذلك لتمكين الفرق المشاركة من مشاهدة التحدي مباشرة.

( مراحل التحدي )

وشهد تحدي Zero Robotics عدة مراحل، منها مراحل أجريت على الأرض من قبل الطلبة من خلال برنامج محاكاة يختبر آلية التحكم بالروبوت، في حين تمت المرحلة النهائية من قبل سلطان النيادي على متن المحطة الفضاء الدولية.

وتنافست الفرق المشاركة في برمجة الروبوت Astrobee لكتابة كلمة مرور مكونة من 3 إلى 6 حروف عربية من خلال سيناريو افتراضي تضمن مساعدة اثنين من رواد الفضاء، على التواصل لإدخال كلمة المرور، وإعادة تشغيل نظام الطاقة على متن المحطة، لكنهما يواجهان صعوبة في التواصل بسبب مشكلة تقنية في الاتصال اللاسلكي.

وشارك في هذا التحدي 6 فرق، بإجمالي 31 طالبًا يمثلون 5 جامعات محلية، تم توجيه كل فريق من قبل أستاذ رئيس، وقائد الفريق، ما ضمن أعلى مستوى من التعاون بين الأعضاء.

وشارك في التحدي فريق من الجامعة الأمريكية في دبي، وفريق من كليات التقنية العليا بأبوظبي، وفريق من جامعة خليفة، وفريق من جامعة الشارقة، وفريقان من جامعة الإمارات العربية المتحدة، على مدار عدة أسابيع، حيث خضعت جميع الفرق لدورات تدريبية مكثفة لتمكينهم من تقديم الكود البرمجي النهائي للروبوت؛ وخلال المراحل الأولية للتدريبات قامت الفرق باستخدام برنامج المحاكاة لاختبار آلية التحكم بالروبوت.

وتم تحميل أكواد البرمجة النهائية، التي تم تطويرها من قبل الفرق المشاركة، إلى Astrobee خلال المرحلة النهائية للتحدي، حيث قام الروبوت بتنفيذ المهام المبرمجة من قبل الطلاب.

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



