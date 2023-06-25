نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي توقع بـ190 تاجر مخدرات دولي خلال 3 أعوام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 يونيو 2023 04:03 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قال معالي الفريق “عبد الله خليفة المري”، القائد العام لشرطة دبي، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت خلال الثلاثة أعوام الماضية. من تحقيق إنجازات نوعية في مكافحة آفة المخدرات على المستوى الدولي، وذلك عبر تبادل 653 معلومة مع الأجهزة الشرطية في 43 دولة. أسفرت عن إلقاء القبض على 190 متورطاً في الإتجار بالمخدرات، وضبط كميات تبلغ 15 طناً و291 كيلو جراماً بحوزتهم.

وأشار معاليه، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ26 من الشهر الجاري، إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. حققت زيادة في مؤشر إلقاء القبض على المتهمين المتورطين في قضايا “الاتجار” بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 36.2 % في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. وزيادة في مؤشر ضبط “المروجين” بنسبة 33.3%، ومؤشر ضبط “المتعاطين” بنسبة 20.3%.

وأكد الدور الفاعل لمركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في توعية الشباب بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية. والذي ساهم خلال السنوات الماضية بنشر الوعي في 210 مدرسة حكومية وخاصة، وقدم محاضرات إلى 79 ألفاً و716 طالباً. ونفذ نشاطات رياضية لـ 9262 طالباً، ونشاطات عسكرية لـ10 آلاف و444 طالباً، إلى جانب إصداره لنشرات إلكترونية توعوية يستفيد من كل عدد منها 201 ألفاً و428 طالباً.

وأشاد الفريق “المري” بحرص المركز على توصيل الرسالة التوعوية من آفة المخدرات. حيث استفاد من مواده الإعلامية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي 6 ملايين و580 ألفاً و820 شخصاً.



