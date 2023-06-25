نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يهنئ أمير قطر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 يونيو 2023 04:03 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” أمير دولة قطر، بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ “سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي” ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ “عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي” نائب حاكم الشارقة. وسمو الشيخ “سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي” نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”.



