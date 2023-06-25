نشكركم على متابعتكم خبر قائد عام شرطة أبوظبي : الوعي المجتمعي ركيزة أساسية للوقاية من المخدرات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 يونيو 2023 05:01 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي على أهمية الوعي المجتمعي باعتباره ركيزة أساسية في الوقاية من المخدرات، مشدداً على ضرورة تنمية المهارات الشخصية والقيم الأخلاقية المعززة للسعادة والإيجابية، وتعزيز دور الأسرة للإسهام ايجابياً في التصدي لهذه الآفة.

وبحسب “وام”، جاء ذلك في كلمة لمعاليه ضمن حملة وزارة الداخلية لمكافحة الرسائل الترويجية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي تصل من خارج الدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار “شاركنا لنمنعها ” وتزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذي يصادف 26 يونيو من كل عام .

وأكد معاليه حرص شرطة أبوظبي على تحقيق المزيد من التطورات باعتماد أفضل الوسائل والأساليب في مكافحة المخدرات والحد من انتشار هذه الآفة ، لافتاً إلى أن عناصر مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي يؤدون دورهم الريادي على مدار الساعة في حماية المجتمع من براثنها ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى الطرق والوسائل الحديثة ونجحوا في ضرب مخططات تجار المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام كافة الأساليب الإجرامية من أجل تسريب سمومهم واستهداف الشباب.

ونوه بأهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء ودعم الجهود الوطنية المخلصة للوقوف صفاً واحداً في مواجهة آفة المخدرات.

ودعا إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية ونشر الوعي بين مكونات المجتمع المختلفة وتعزيز إدراك الأجيال الناشئة بمدى خطورة المخدرات والإدمان وتداعياته ومخاطر إساءة استخدام العقاقير المخدرة والإدمان.

وأكد معاليه استمرار شرطة أبوظبي في تنفيذ برنامج ” فرصة أمل” والذي نجح بدور ريادي في تعزيز الوقاية وتوفير تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج ، ومبادرة سر بأمان والتي حققت انعكاساتها الإيجابية في تطوير المنظومة الشرطية في مكافحة المخدرات إلى جانب توعية جميع الجنسيات من المتقدمين للحصول على رخصة القيادة بأضرارها ، مشيداً بالنتائج المتميزة التي حققها فريق العمل على المستوى المحلي والاتحادي.



