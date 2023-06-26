نشكركم على متابعتكم خبر “ألف للتعليم” تنال جائزة عالمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت “ألف للتعليم”، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن حصولها على جائزة أفضل حل تعليمي خلال حفل توزيع جوائز “كودي 2023SIIA CODiE” العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للصفوف من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثامن.

وبحسب “وام”، تعنى جوائز “كودي 2023” السنوية التي تمنحها جمعية صناعة البرمجيات والمعلومات (SIIA) بتكريم الشركات التي تقدم تقنيات التعليم والأعمال الأكثر ابتكاراً في الدولة وحول العالم.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة “ألف للتعليم”: “نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة في قطاع تكنولوجيا التعليم وهو ما يعكس مكانة “ألف للتعليم” كمؤسسة رائدة في توفير حلول تعليمية مخصصة وفعالة للطلبة حول العالم”.

وأضاف: “نجدد التزامنا بتمكين المعلمين وإلهام المتعلمين، ومواصلة دفع عجلة تطور قطاع التعليم بالاعتماد على حلولنا المبتكرة، مثل “منصة ألف” ويأتي هذا التقدير تتويجاً لجهود وتفاني فريقنا، حيث نواصل العمل على رسم ملامح جديدة لمستقبل التعليم وإطلاق الإمكانات الكاملة لكل طالب”.

من جانبه قال كريس موهر، رئيس جمعية صناعة البرمجيات والمعلومات (SIIA): “يعد الفائزون بجائزة “كودي 2023″ لتكنولوجيا الأعمال والتعليم نموذجاً في بذل الجهود الدؤوبة لتقديم المنتجات والخدمات المتميزة والإمكانات الابتكارية التي تمكّن مختلف الطلبة من التواصل مع المعلمين والوصول إلى المواد التعليمية ونحن فخورون بهم لما يقدمونه من حلولٍ تعليمية مبتكرة من شأنها معالجة التحديات الكبيرة التي تواجه المتعلمين اليوم”.

وتعمل “منصة ألف”، وهي منصة للتعليم الرقمي حائزة على جوائز عالمية، على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب تعليمية مبتكرة للطلبة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

وحصلت المنصة على التقدير لتميّزها وكفاءتها في تحفيز الطلبة لتحقيق نتائج تعليمية أفضل، إلى جانب تمكين المعلمين من توجيه طلبتهم ودعمهم بشكل فعال. وتقدم المنصة ملاحظات نوعية بالاعتماد على البيانات الفورية، موفّرة بذلك تجربة تعليمية تحوليَّة.. وتعكس الإنجازات المتميزة لمنصة ألف قدرتها على تلبية المتطلبات الخاصة لكل متعلم.

وأعلنت جمعية صناعة البرمجيات والمعلومات (SIIA)، الجمعية التجارية الرئيسية لصناعات البرمجيات والمحتوى الرقمي، عن القائمة الكاملة للفائزين في جوائز “كودي” خلال حفل افتراضي وتم منح الجوائز للمنتجات والخدمات المقدمة للطلبة والمختصين في التعلُّم على حد سواء، بما في ذلك تكريم أفضل أداة لتكنولوجيا التعليم.



