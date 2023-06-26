نشكركم على متابعتكم خبر بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تنظم ندوات وبرامج وعظية للحجاج بمكة المكرمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

تواصل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي 1444هـ والتي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تقديم برامجها الدينية والتثقيفية لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولها الأراضي المقدسة ومن بينها تنظيم حزمة من المحاضرات والبرامج في مكة المكرمة حتى الثامن من ذو الحجة .

وبحسب “وام”، قال الدكتور محمد سهيل المهيري رئيس البعثة في تصريحات لها إن البعثة تحظى بمتابعة سعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة الذي يؤكد يوميا أهمية بتسخير جميع الإمكانيات لراحة حجاج بيت الله الحرام حتى الانتهاء من أداء مناسكهم وطمأن الأهالي بأن جميع حجاج البعثة بخير وسلامة وعافية بحمد من الله و فضله .

من جانبه نوه هلال الفيلي المتحدث الإعلامي للبعثة إلى تقديم حزمة من الندوات التثقيفية والبرامج التوعوية للموظفين والموظفات من حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي يلقيها كل من الشيخ محمد حسن الطاهر مفتي البعثة والمفتية حصة خلفان بن حضيبة بالنسبة لفئة الحجاج من الموظفات .



