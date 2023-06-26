نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات وأوركسترا سيدني السيمفونية تمددان شراكتهما لتقديم عروض في العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

عززت طيران الإمارات التزامها بدعم الفنون والثقافة في أستراليا من خلال تمديد شراكتها المستمرة منذ 21 عاما مع أوركسترا سيدني السيمفونية حتى عام 2025 والتي تعد أطول شراكة غير رياضية لطيران الإمارات وتجسد دعمها المستمر للموسيقى والفنون في جميع أنحاء العالم.

وبحسب “وام”، يساعد دعم طيران الإمارات أوركسترا سيدني السيمفونية على تقديم تجارب عالمية المستوى للعملاء في أستراليا وربط عشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم بسلسلة الحفلات الموسيقية الرقمية المبتكرة للفرقة السمفونية.

وعلى مدار شراكة امتدت لأكثر من عقدين قدمت أوركسترا سيدني السيمفونية عروضها لأكثر من 4 ملايين شخص عبر نحو 3000 عرض حي.

وتأتي شراكة طيران الإمارات المتجددة مع دخول أوركسترا سيدني السيمفونية مرحلة فنية جديدة من أبرز ملامحها عودة الأوركسترا إلى قاعة الحفلات الموسيقية بدار أوبرا سيدني في يوليو 2022 تحت إشراف سيمون يونغ قائد الأوركسترا الشهير عالمياً.

وقال باري براون نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في أستراليا : نحن فخورون بمواصلة دعمنا لأوركسترا سيدني السيمفونية التي تشتهر بترسيخها معايير أداء استثنائية وتضمنها موسيقيين بارزين حيث تعتبر أحد أعظم الفرق الموسيقية الرائدة في العالم.

وأضاف باري براون إن طيران الإمارات تشتهر برعايتها للأفضل في عالم الرياضة ولكننا أيضا متحمسون لدعم الموسيقى والفنون والثقافة العالمية لإثراء حياة المجتمعات التي نخدمها وتعد شراكتنا مع أوركسترا سيدني السيمفونية التي تجاوزت الآن عقدها الثاني أطول رعاية غير رياضية لطيران الإمارات ونتطلع إلى مواصلة عملنا الرائع معاً”.

وحضرت أوركسترا سيدني السيمفونية خلال العديد من الإنجازات والمبادرات الرئيسية لطيران الإمارات على مر السنين بما في ذلك إطلاق طائرة الإيرباص A380في أستراليا ومؤخرا إطلاق الدرجة السياحية الممتازة الجديدة في سيدني.

وتؤدي أوركسترا سيدني السيمفونية أكثر من 150 حفلة موسيقية في العام لجمهور حي يضم أكثر من 350 ألف شخص وستعمل مع طيران الإمارات لتوسيع الجمهور العالمي من خلال المنصة الرقمية “أوركسترا سيدني السيمفونية عند الطلب” التي تتميز بتوفير تجارب موسيقية فريدة.

وتوفر المنصة التي تم إطلاقها بالشراكة مع طيران الإمارات في عام 2020 الوصول المجاني إلى دليل العروض الرائعة.

وتقدم كريج وايتهيد الرئيس التنفيذي لأوركسترا سيدني السيمفونية بالشكر لطيران الإمارات على دعمها المستمر ومشاركتها رؤية فرقته لخلق تجارب موسيقية تعد من بين الأفضل في العالم ..لافتا إلى أن لطالما كانت طيران الإمارات شريكا مهما على مدى تاريخ الأوركسترا الطويل ما أتاح استقطاب أعظم الفنانين وتقديم تجارب موسيقية استثنائية في قاعة الحفلات الموسيقية بدار أوبرا سيدني كما سمح لنا دعم طيران الإمارات بمواصلة برنامج طموح لأداء وتسجيل أعمال جديدة لنخبة من أبرز الملحنين الأستراليين. ونتطلع إلى مشاركة عروضنا على منصة طيران الإمارات العالمية حيث سيكون أداؤنا متاحاً للجمهور في مختلف أنحاء العالم “.

ومن خلال برنامج رعايتها الذي يشمل الأدب والسينما والفن والطهي والمهرجانات الموسيقية وفرق الأوركسترا المشهورة عالمياً تكرس طيران الإمارات جهودها لدعم الأنشطة الثقافية في أستراليا وحول العالم. إذ ترعى الناقلة في أستراليا متحف تسمانيا ومعرض الفنون بما في ذلك معرضها الأخير taypani milaythina-tu: Return to Country.

وترعى طيران الإمارات أيضاً منذ نحو 20 سنة أوركسترا ملبورن السيمفونية في إطار دعمها للفنون والثقافة.



