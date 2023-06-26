نشكركم على متابعتكم خبر إقامة دبي تعلن مواقيت العمل خلال إجازة العيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حددت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مواقيت العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. والتي ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري وحتى الأحد الموافق 30 يونيو 2023. فيما يواصل مركز سعادة المتعاملين الموجود في مطار دبي الدولي مبنى 3 تقديم خدمات الإدارة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين خلال العيد.

أشارت الإدارة إلى أن خدماتها الرقمية تمثل قنوات للتواصل وإنجاز المعاملات بشكل سلس يختصر الوقت والجهد. مؤكدة أن استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى يأتي في إطار رسالة الإدارة، لتوفير أقصى درجات المرونة والراحة لإسعاد عملائها، بتقديم خدمات رقمية شاملة على مدار الساعة.

كما يمكن للمتعاملين تقديم كافة الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال “آمر”. على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كافة المتعاملين إلى استخدام تطبيق http://www.gdrfad.gov.aeDubai now . والموقع الإلكتروني للإدارة في إنجاز معاملاتهم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الإدارة العامة أن مركز سعادة المتعاملين الموجود بقطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير سيستقبل المتعاملين من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً طوال إجازة العيد.



