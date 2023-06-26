نشكركم على متابعتكم خبر صحة دبي: إنشاء أول مستشفى كوري متخصص بأمراض الجهاز الهضمي بسعة 65 سريراً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

يعتزم “مركز أسان الطبي”- أحد أكبر المؤسسات الطبية في كوريا الجنوبية- بالتعاون مع “سكوب للإستثمار “وبدعم من هيئة الصحة بدبي إنشاء أول مستشفى متكامل ومتخصص بأمراض الجهاز الهضمي في إمارة دبي بطاقة استيعابية تبلغ 65 سريراً ليشكل إضافة جديدة لمنظومة الخدمات الصحية التخصصية التي تقدمها الإمارة للمرضى من داخل وخارج الدولة.

وستبدأ الأعمال الإنشائية للمستشفى خلال الأشهر القليلة المقبلة بمدينة دبي الطبية على مساحة 21150 مترا مربعا وسيتكون من سبعة طوابق أرضية وطابقين سفليين سيتم الإنتهاء منها عام 2026 ليبدأ المستشفى بعد ذلك استقبال المرضى للاستفادة من خدماته المتعددة في تشخيص وعلاج أمراض وأورام الجهاز الهضمي بما في ذلك أورام المعدة والقولون والبنكرياس إضافة إلى جراحات السمنة المرضية ورعاية ومتابعة المرضى قبل وبعد عمليات زراعة الكبد واضطرابات الجهاز الهضمي لدى الأطفال وفق أحدث الممارسات والبرتوكولات العالمية في هذا المجال.

كما سيتم تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات والحلول الرقمية في المجال الطبي إضافة إلى نخبة من الأطباء والمتخصصين والخبرات العالمية لتلبية احتياجات المرضى من الرعاية الطبية المتخصصة.

وسيكون المستشفى بعد الإنتهاء من أعماله الإنشائية أول مستشفى لمركز أسان الطبي خارج كوريا الجنوبية وأول مستشفى متخصص في الجهاز الهضمي على مستوى منطقة الخليج العربي الأمر الذي سيعزز القدرة التنافسية للإمارة وجهة مثالية للسياحة الصحية خاصة.

وسيوفر المستشفى على مرضى الدولة والمنطقة بشكل عام مشقة السفر الخارجي للعلاج بمركز أسان الطبي في كوريا الجنوبية الذي أجرى خلال العام الماضي فقط أكثر من 2800 عملية جراحية لسرطان المعدة وأكثر من 2600 عملية جراحية لسرطان القولون والمستقيم وأكثر من 1100 عملية جراحية لسرطان الكبد.

وأكد سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي الإهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتشجيع الاستثمار الصحي وتهيئة البيئة الداعمة والملائمة لتعزيز نجاحاته وتحقيق طموحاته على أرض دبي التي أصبحت وجهة مفضلة وجاذبة للإستثمار لما تقدمه من حوافز وتسهيلات ولما تمتلكه من موقع استراتيجي وبنى تحتية تواكب التطورات العالمية في المجال الطبي.

وأشار إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه القطاع الطبي الخاص في الإمارة بوصفه شريكا استراتيجيا للقطاع الحكومي في تحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة والارتقاء بالخدمات الصحية واستدامتها وتوظيفها لخدمة وتعزيز صحة مواطني ومقيمي وزوار الدولة بشكل عام ودبي على وجه الخصوص.

وأكد الكتبي أن النمو الاستثماري في المنشآت الصحية بدبي والتوجه العالمي لكبرى المؤسسات الصحية لافتتاح فروع ومقرات لها في دبي يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارة بوصفها وجهة مثالية للاستثمار الصحي ويؤكد قدرتها التنافسية وقوة ومتانة بنيتها التحتية والتشريعات الناظمة لقطاعها الصحي.

من جانبه قال فريد البلبيسي الرئيس التنفيذي لشركة “سكوب للإستثمار” إن هذا المشروع ينطلق من استراتيجية الشركة وذراعها المختصة بالرعاية الطبية “شركة برايت للخدمات الطبية” وهي استراتيجية تركز على التميز في تقديم الخدمات الطبية المثلى والرعاية المتميزة فيما يخص جميع المشاريع الطبية .

وأكد الدور الحيوي الذي توليه هيئة الصحة بدبي لدعم المشاريع الطبية ومتابعتها المستمرة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المخرجات الصحية التي تهتم بصحة الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام.



