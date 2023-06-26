نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي. قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة “عبدالله خليفة المري”.

ويضم المجلس، الأعضاء: “أحمد محمد رفيع”، نائباً للرئيس، و”أحمد حمدان بن دلموك، وعلي خلفان أحمد المنصوري، ود. منصور عبيد بن الشيخ المنصوري، ومنى محمد عبدالله العامري”.

كما يضم ممثلين عن كل من هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالإضافة إلى أمين عام الجائزة.



