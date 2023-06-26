نشكركم على متابعتكم خبر 9 طلاب وطالبات في قائمة الأوائل ويتصدرها التعليم الحكومي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، طلاب الثانوية العامة وبارك سموه تخرجهم، وخاصة المتفوقين منهم، وتحدث سموه مع الطالبة ياسمين محمود عبد الله وبارك لها حصولها على المركز الأول لمسار النخبة في الثانوية العامة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: “نبارك لكافة الخريجين.. ونبارك لجميع الآباء والأمهات.. ونبارك للوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته.. ندعو الله أن يوفق الجميع.. وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا لوطنهم.. ويحفظ وطنهم لهم.. كما أشكر المعلمين والمعلمات.. وجميع القائمين على قطاع التربية والتعليم لتفانيهم خلال العام الدراسي، ومتفائلون بعام دراسي قادم أفضل وأجمل بإذن الله”.

وأرفق سموه في التغريدة صورة لقائمة متضمنة 9 أسماء للطلبة الأوائل على مستوى الدولة وهم: ياسمين محمود عبد الله ، التعليم الحكومي- مسار النخبة، من مدرسة الراشدية دبي، و سهيلة طارق عمران جاد محمود، التعليم الحكومي- المسار المتقدم، مدرسة باحثة البادية في الشارقة، و ملاك فاضل عبد الله الزيودي، المسار العام، مدرسة مليح في أبوظبي، وحمد إبراهيم خلفان سعيد الفلاسي مدرسة المعارف في دبي، المسار التطبيقي، وتقي يوسف الغبيط المسار المتقدم من مدرسة الرؤية الخاصة في أبوظبي، وليان أحمد محمد رضا التميمي المسار العام من مدرسة الوردية الخاصة في أبوظبي، وأروي عوض على حسين النعيمي من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في ابوظبي المسار المتقدم، و عائشة على خميس المسار العام من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية من أم القيوين، و مريم عثمان عبد الله أبو بكر العمودي مسار العلوم المتقدمة من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية العين.

ومن جهتها أعلنت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي قائمة أسماء الطلبة الأوائل في الصف الثاني عشر في التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية، وشملت مسارات النخبة والمتقدم، والعام، والمسار التطبيقي، والعلوم المتقدمة، وشملت 4 طلاب من التعليم الحكومي و 2 من التعليم الخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية و التعليم، و 3 من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، ومن بينهم تفوقت الاناث على الذكور حيث شملت القائمة 8 طالبات مقابل طالب واحد.

وبدورها هنأت معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أوائل الثانوية العامة، لحصولهم على نتائج مشرفة تبرهن مدى جودة مخرجات منظومة التعليم الحديثة في الدولة.

وقالت معاليها عبر حسابها على “تويتر”: “أوائل الجد والاجتهاد.. أوائل العزيمة والإصرار.. تفوقكم اليوم ما هو إلا بداية لغد مشرق وقصة نجاح جديدة”.

وشارك أكثر من 4 آلاف معلم وإداري وفني ساهموا في إنجاز امتحانات طلبة الصف 12 التي عقدت حضوريا في المدارس وكان لهم دورا كبيرا في توفير بيئة مناسبة للطلبة لتأدية الامتحانات دون أية عوائق.



