نشكركم على متابعتكم خبر “خطوط السلام” تطلق رحلات جديدة إلى 18 وجهة انطلاقا من مطار الفجيرة. على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

يشهد مطار الفجيرة الدولي فتح وجهات جديدة للمسافرين من خلال “ خطوط السلام ” الجوية والتي ستسهم في دفع حركة السياحة من خلال استراتيجية طموحة تضع المطار على خارطة حركة المسافرين حول العالم وذلك اعتبارا من 12 يوليو المقبل عبر تشغيل طيران السلام أربع رحلات أسبوعية إلى الفجيرة كل يومي اثنين وأربعاء.

وبحسب “وام”، تتضمن الوجهات الجديدة من خلال مطار الفجيرة و“ عبر مطار مسقط الدولي ” عدة مدن وهي الرياض وشيراز وطهران وطرابزون وبانكوك وبوكيت وكوالالمبور و دكا و شيتاجونج و كولومبو وجايبور وكراتشي و صلالة ومسقط وكاتماندو و لكناو وسيالكوت ووتريفاندرم.

و يتمتع “ مطار الفجيرة ” بجاهزية تتوافق والمعايير الدولية في العمليات التشغيلية لحركة المسافرين وهو ما يعكس ثقة شركات الطيران عبر اتخاذ المطار وجهة للمسافرين من خلال التسهيلات والخدمات اللوجستية وغيرها من المقومات التي جعلته يمضي في تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز دور المطار على الصعيدين الإقليمي والدولي.



