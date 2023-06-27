نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بإنشاء جامعة كلباء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 01:00 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء جامعة كلباء.

ونص المرسوم على أن تنشأ بموجبه مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية في إمارة الشارقة تسمى “جامعة كلباء”، وتعرف باللغة الإنجليزية باسم: “University Of Kalba”.

وتتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وفق “الخليج”.

كما نص المرسوم على أن تكون جامعة كلباء برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”. ويصدر قانون بتنظيم جامعة كلباء وكلياتها وأقسامها وإدارتها وكافة شؤونه.



