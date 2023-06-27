نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتبادل هاتفياً التهاني بعيد الأضحى مع قادة عدد من الدول الشقيقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك – خلال اتصالات هاتفية – مع إخوانه كل من .. صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأعرب سموه وأصحاب الجلالة عن أطيب الأمنيات للجميع بهذه المناسبة المباركة بموفور الصحة والسعادة .. سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلدانهم وشعوبهم الخير واليمن والبركات وأن يعم الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الأمن والازدهار.



