نشكركم على متابعتكم خبر عطلة العيد في الإمارات.. فعاليات ترفيهية ومهرجانات فنية متنوعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تستقبل الإمارات بعد غد عيد الأضحى المبارك وسط أجواء مفعمة بالفرح والمظاهر الاجتماعية والاحتفالية الخاصة بالمناسبة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، ارتدت الشوارع الرئيسية والجسور وواجهات مراكز التسوق في الدولة حلة الزينة الخاصة بقدوم عيد الأضحى المبارك التي جاءت على أشكال ضوئية هندسية وعبارات تعكس روح البهجة وتتناسب مع معاني وأجواء العيد.

وتعد عطلة عيد الأضحى في الإمارات فرصة استثنائية لقضاء تجربة سياحية وترفيهية مميزة لسكان الدولة وزوارها خاصة مع باقة البرامج والفعاليات الخاصة بالمناسبة التي أعلنت عنها العديد من الجهات في الدولة.

وتنظم هيئة الثقافة والسياحة في أبوظبي مجموعة من الأنشطة الخاصة بالعيد في عدد من المواقع الثقافية بالإمارة مثل قصر الحصن و منارة السعديات وقصر المويجعي وقلعة الجاهلي ومتحف قصر العين، والتي تتضمن عروض الأداء التقليدية وورش العمل وأنشطة للأطفال.

وتشهد جزيرة ياس خلال عطلة العيد سلسلة من الحفلات الموسيقية يحييها نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي، كما ستشهد الجزيرة عروض مبهرة للألعاب النارية، فيما تشكل مراكز التسوق والمدن الترفيهية والشواطئ والحدائق في الجزيرة أبرز الوجهات المتوقع ارتفاع الاقبال عليها خلال عطلة العيد.

بدورها تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالات “العيد في دبي – عيد الأضحى ” من28 يونيو الجاري إلى 6 يوليو المقبل، وتتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية وعروض الألعاب النارية وعروض التسوق والسحوبات والجوائز القيمة.

وتتزامن احتفالات عيد الأضحى المبارك مع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ “مفاجآت صيف دبي 2023 ” التي ستنطلق 29 يونيو الجاري لتكون بداية مثالية لموسم صيفي رائع لسكان وزوار مدينة دبي.

وتتضمن فعاليات الاحتفال بالعيد حفلا فنيا سيحييه المطربان حسين الجسمي وكاظم الساهر في الأول من يوليو في “كوكاكولا أرينا” وحفلا للفنان محمد عبده في الثاني من يوليو في “كوكاكولا أرينا” بالإضافة إلى العديد من العروض والأنشطة الترفيهية الممتعة في مختلف الوجهات الشهيرة ومراكز التسوق بدبي.

ويشهد مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثالثة من معرض عيد الأضحى 2023، التي تتواصل حتى 2 يوليو المقبل، وتتضمن عروضاً متميزة، وخصومات كبرى تصل إلى 80 % على مجموعة واسعة من المنتجات، وسط مشاركة كبار تجار التجزئة، وعدد كبير من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية.

ويحظى الحدث بإقبال كبير من الزوار للاستمتاع بأجوائه الاستثنائية وفعالياته الترفيهية والتخفيضات الكبرى التي يقدمها على مجموعة متنوعة من المنتجات بدءاً من الأزياء، وحقائب اليد والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل، والسلع الاستهلاكية، والمأكولات الشعبية، وهدايا العيد.

وتستقبل إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة عيد الأضحى بسلسلة من الفعاليات التي تقيمها احتفاءً بهذه المناسبة، في مختلف الوجهات السياحية والترفيهية التابعة لها.

وفي الوقت ذاته تستعد الفنادق والمنتجعات السياحية لتحقيق نسب إشغال مرتفعة مستفيدة مما تشهده الدولة من حركة نشطة في أعداد الزوّار من مختلف دول العالم ولا سيما من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الأعياد، فضلا عن الإقبال من المقيمين بالدولة الذين يفضلون إمضاء إجازاتهم فيها لتعدد الخيارات الترفيهية من مطاعم وشواطئ وأماكن ألعاب للأطفال.

واستطاعت الإمارات بما تتمتّع به من مقوّمات سياحية هائلة أن تعزّز مكانتها كوجهة سياحية مميّزة على مدى العام، إضافة إلى فترة العطلات الطويلة مثل عيدي الفطر والأضحى والإجازات المدرسية، وهو ما جعلها الخيار المفضّل والأول للكثير من العائلات لقضاء الإجازات.

وتتصدر الإمارات الوجهات السياحية الأكثر جاذبية على صعيد العالم، بفضل تنوع مقومات الجذب السياحي، فضلا عن روح التسامح والتعايش الإيجابي الذي يتمتع به المجتمع الإماراتي حيث يلقى السائح حفاوة وترحيبا قل نظيرهما في العالم.



