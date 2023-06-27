نشكركم على متابعتكم خبر النجم العالمي توم كروز: الإمارات مميزة وأحب التواجد فيها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أشاد النجم العالمي توم كروز بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أنه يحب التواجد فيها بشكل دائم.

وقال النجم الأميركي لـ”البيان”، خلال تواجده في أبوظبي لافتتاح فيلمه “مهمة مستحيلة: الحساب الميت – الجزء الأول” على مستوى منطقة الشرق الأوسط: “أحب أن آتي للإمارات، إنها مميزة دائما، ولي الكثير من الأصدقاء هنا أزورهم”.



