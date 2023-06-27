نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون كيرياكوس ميتسوتاكيس بإعادة انتخابه رئيساً لوزراء اليونان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس ، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لوزراء جمهورية اليونان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس.



