نشكركم على متابعتكم خبر السيطرة على حريق في أحد الأبراج السكنية في عجمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق في برج عجمان ون، وإخماده. بحضور سعادة اللواء د. “جاسم محمد المرزوقي” القائد العام للدفاع المدني، والعميد “عبدالله سيف المطروشي” مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان.

وأوضح العميد “عبدالله سيف المطروشي” أنه “بالتنسيق مع غرفة العمليات بالشرطة. تم توفير مركز شرطة متنقل يقدم خدمات البلاغات والشهادات والفقدان لسكان برج عجمان ون (02) في موقع الحدث”.



