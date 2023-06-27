نشكركم على متابعتكم خبر بلدية دبي تطلق الموسم الثاني من فعالية “سمر راش” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت بلدية دبي أمس الإثنين الموسم الثاني من فعالية الصيف سمر راش “Summer Rush” الترفيهية في حديقة الممزر الشاطئية والتي تستمر حتى 9 يوليو المقبل.

وبحسب “وام”، تهدف الفعالية إلى توفير وزيادة الأنشطة الترفيهية الصيفية لجميع سكان دبي وتنشيط حدائق دبي خلال الصيف عبر تشجيع الزوار على الإقبال إلى تلك الفعاليات والاستمتاع بها بما يلبي احتياجاتهم للترفيه ويعزز سعادتهم ورفاهيتهم.

وقال أحمد الزرعوني مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي إن البلدية أطلقت الموسم الثاني من فعالية سمر راش الصيفية في حديقة الممزر بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك لتوفير أنشطة صيفية مميزة لسكان دبي تتيح لهم تجربة ممتعة في زيارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لها وقضاء أوقاتهم والاستمتاع بأنشطة الفعالية خلال عطلة العيد وفترة أسبوع بعده الأمر الذي يعكس حرص بلدية دبي على إقامة الفعاليات الجاذبة في دبي بما يدعم السياحة المحلية ويوفر سبل الراحة والترفيه لجميع أفراد المجتمع.

وأشار الزرعوني إلى أن الفعالية ستتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة والعروض الترفيهية المناسبة لأجواء الصيف تشمل الجلسات العائلية الصيفية وأحواض السباحة والألعاب المائية والألعاب الترفيهية للأطفال إضافة إلى عدد من أكشاك المطاعم والمقاهي لتقديم مختلف الوجبات والمشروبات، كما ستتضمن عروضا ترفيهية مثل الموكب على الشاطئ فضلا عن أماكن وزوايا جذابة لجلسات التصوير.

وحددت بلدية دبي مواعيد وأوقات فعالية سمر راش لتكون خلال أيام الأسبوع والأيام المخصصة للسيدات من الساعة 3 ظهرا وحتى 9 مساء بينما ستكون خلال أيام نهاية الأسبوع بين الساعة 1 ظهرا و10 مساء.

وتعد حديقة الممزر الشاطئية من الحدائق الذكية وذات الإطلالات المتميزة على شواطئ دبي الذهبية من جهة ومعالمها الحضارية من جهة أخرى حيث تضم العديد من المناطق والمواقع الترفيهية الممتدة على مساحة 99 هكتارا.



