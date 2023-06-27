نشكركم على متابعتكم خبر بلدية الشارقة : 293 مفتشاً لمراقبة المنشآت الغذائية ورصد السلوكيات السلبية خلال العيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت بلدية مدينة الشارقة تخصيص 293 مفتشاً لرقابة الأسواق والمنشآت الغذائية كالمطاعم والمخابز وغيرها، ورصد السلوكيات السلبية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيالها، في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتسخير كافة الإمكانية لتوفير بيئة مثالية للقاطنين والزوار وتوفير أفضل الخدمات لهم بما ينعكس إيجاباً على البيئة المثالية التي تتمتع بها الإمارة الباسمة وأجواء العيد المتميزة.

وبحسب “وام”، أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية خصصت 110 مفتشين لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من التزام هذه المنشآت بالمعايير واللوائح الصحية المنظمة لسير العمل، خصوصاً وأن هذه المنشآت تشهد إقبالاً كبيراً خلال العيد لذا تعزز البلدية من دورها الرقابي والتوعوي وتنظيم الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة وتوعية العاملين بأفضل الممارسات الصحية.

وأوضح الطنيجي أن البلدية ستزيد عدد الأطباء البيطريين في مسلخ الشارقة وزيادة عدد ساعات العمل لمتابعة الإقبال الكبير على ذبح الأضاحي، حيث يقوم الأطباء بفحص الأضحية قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها وصحتها، وخلوها من الأمراض، مشيراً إلى أن البلدية ستكثف من رقابتها على شحنات المواشي الواردة من منفذ ميناء خالد .

وأشار مدير عام بلدية مدينة الشارقة إلى وجود 183 مفتشاً لرصد مشوّهات المظهر العام خصوصاً القصابين الجائلين بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المحلات والبقالات لمنع بيع وتداول الألعاب النارية .

وقال عبيد سعيد الطنيجي مدير عام البلدية إن المواقف العامة الخاضعة للرسوم ستكون مجانية أول وثاني وثالث أيام العيد باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية .

وأضاف أن حدائق مدينة الشارقة تستقبل الزوار من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، في حين يستقبل منتزه الشارقة الوطني زواره من الساعة 9 صباحاً إلى 11 مساءً، وبذات التوقيت تفتتح حديقة الرولة أبوابها أمام الجمهور.

وقال مدير عام بلدية مدينة الشارقة إن شواطئ الشارقة وجهات سياحية متميزة تشهد إقبالاً كبيراً خلال العيد وخصوصاً في ظل الأجواء الصيفية التي تحفز الجمهور على التوجه للاستمتاع بأجواء البحر الباردة؛ واستمراراً لدورها الرقابي ستقوم البلدية بتكثيف الرقابة على هذه الشواطئ وزيادة عدد المفتشين والمنقذين للتعامل مع أية حالات طارئة وتعزيز منظومة الأمان والسلامة وحث الجمهور على الالتزام بالتعليمات.

ويعمل مركز الاتصال في بلدية مدينة الشارقة على الرقم 993 طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة لاستقبال طلبات وملاحظات وبلاغات الجمهور والتعامل الفوري معها، وسيكثف المركز عمله خلال العيد للتعامل مع ما يرد له من مكالمات، كما تحث البلدية الجمهور على عدم التردد في التواصل معها لأية ملاحظات أو استفسارات والإبلاغ عن أية سلوكيات سلبية يتم رصدها.



