نشكركم على متابعتكم خبر سفير الإمارات يزور مرافق موانئ دبي في ميناء كاياو .. ويلتقي وزيرة النقل البيروفية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

قام سعادة محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البيرو بزيارة إلى مرافق شركة موانئ دبي العالمية في ميناء كاياو، التقى خلالها معالي باؤولا لازارتي وزيرة النقل والمواصلات البيروفية.

وبحسب “وام”، تفقد سعادته مع معالي الوزيرة أعمال التوسعة للرصيف الجنوبي لميناء كاياو والمحطة الشمالية متعددة الأغراض لزيادة مساحة الشحن ودعم الخدمات اللوجستية.

وتطرق سعادته مع معالي الوزيرة على هامش الزيارة إلى أهمية تنفيذ شركة موانئ دبي العالمية مشروع التوسعة الكبير للرصيف الجنوبي لميناء كاياو في البيرو، مما سيعود بالفائدة على اقتصاد بيرو ودعم تجارتها الخارجية.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ومتابعة مشاريع استثمارات شركة مواني دبي العالمية في البيرو.



