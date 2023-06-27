نشكركم على متابعتكم خبر حجاج الدولة يقفون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

وقف حجاج الدولة اليوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة، على صعيد عرفات الطاهر وأدوا صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واستمعوا إلى الخطبة في أجواء إيمانية ممزوجة بالسكينة والتضرع بالدعاء إلى الله عز وجل.

وقال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات إن حجاج الدولة يقفون اليوم على صعيد عرفات ليؤدون ركن الحج الأعظم، متوجهين لربهم بالرجاء أن يتقبل منهم بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى بكل يسر ومرونة وراحة إمارات

وأضاف الدكتور محمد الكعبي أن القيادة الرشيدة أولت اهتماما كبيرا بتوفير سبل الراحة لحجاج الدولة وخدمتهم في كافة المجالات، وتلبية احتياجاتهم في هذه الأيام المباركة التي تجتمع فيها كافة الأجناس من المسلمين في صعيد واحد ملبين ومكبرين للمولى عز وجل في مشهد تتأثر به القلوب بتلاحم وتعايش الجموع الغفيرة من الحجاج من كل أنحاء العالم.

وثمن الكعبي جهود حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي لم تدخر جهداً من أجل راحة الحجاج وأداء مناسكهم من خلال البرامج والمبادرات والتجهيزات التي تواكب التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن والذي يعكس النجاح المبهر في تفويج الحجاج.

وتوجه الكعبي بالشكر والتقدير والدعاء إلى القيادة الرشيدة لرعايتها حجاج دولة الإمارات ومتابعتها الحثيثة لشؤونهم من أجل أداء مناسكهم وإلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على تسخير الأجهزة الحكومية المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.



