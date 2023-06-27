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حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

 

ودون سموه: “في هذا اليوم المشهود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيته العتيق ومنا ومنكم صالح الأعمال … ونبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك وعساكم من عواده”.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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