نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

ودون سموه: “في هذا اليوم المشهود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيته العتيق ومنا ومنكم صالح الأعمال … ونبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك وعساكم من عواده”.



