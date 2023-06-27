نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العظيم أن يعيده على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المسلمين بالأمن والأمان والسلامة والإسلام وأن يتقبل الله من حجاج بيت الله الحرام صالح الأعمال.

وقال سموه عبر في تويتر: “كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى المسلمين بالأمن والأمان والسلامة والإسلام ..

يقف المسلمون اليوم بعرفة وقلوبهم متوحدة .. ودعاؤهم واحد .. ورجاؤهم رحمة الله ومغفرته وجنته .. نسأل الله أن يتقبل منهم طاعاتهم ودعواتهم.. وأن يوحد قلوبهم دوماً وأبداً على الخير والمحبة والسلام.”.



