نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء في وفاة آمنه حمدان بن خادم النعيمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، واجب العزاء في وفاة آمنه حمدان راشد بن خادم النعيمي زوجة علي مرزوق بن كامل الشامسي.

وبحسب “وام”، أعرب سموه، خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة الآبار بمدينة الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.



