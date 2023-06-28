نشكركم على متابعتكم خبر أحمد بن محمد يهنئ شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 02:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. وقال سموه عبر تويتر: “كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده … نسأل الله أن يعيده على شعبنا ودولتنا وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.







