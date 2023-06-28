نشكركم على متابعتكم خبر هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الأضحى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 10:54 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بحلول عيد الأضحى، راجياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، بعيد الأضحى المبارك، متمنياً سموه لهم جميعاً وللإمارات وأهلها مزيداً من الخير والتقدم والازدهار.



