نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع الرئيس السوري وولي عهد الكويت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، التهاني بعيد الأضحى المبارك – خلال اتصالين هاتفيين – مع فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة و سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

و أعرب الجميع عن أطيب تمنياتهم بهذه المناسبة المباركة سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على بلدانهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار.

و نقل سمو الشيخ مشعل الأحمد إلى صاحب السمو رئيس الدولة – خلال الاتصال – تهاني أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة وللبلدين وشعبيهما الشقيقين مزيداً من التقدم والازدهار.



