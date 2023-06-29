سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة “المغفور له ” حمد بن سالم بن ركاض العامري، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء بمنطقة العامرة.

وبحسب “وام”، أعرب سموه عن صادق تعازيه لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته.



