نشكركم على متابعتكم خبر حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك بقصر سموه اليوم ،بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وبحسب “وام”، تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسى النائب العام للدولة وسعادة الدكتور محمد بن أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية وسعادة محمد حمد الزعابى سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية .

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع ومدراء البنوك العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والاسلامية والاجنبية ، الذين دعوا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والازدهار.

حضر الاستقبالات الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والشخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ ، وسعادة ناصر سعيد التلاى مدير الديوان الأميرى وعدد من المسؤولين .



