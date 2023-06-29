نشكركم على متابعتكم خبر قائد شرطة أبوظبي يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

تقدم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله ” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وبحسب “وام”، هنأ معاليه بهذه المناسبة أيضا منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط و ضباط الصف والأفراد و المدنيين داعياً المولى عز وجل أن يُديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان، وتحقيق مزيد من الإنجازات الريادية في إطار مسيرة الخير والعطاء في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة.



